ياسمين عيد من الواي إلى الأهلي.. ابنة الإسكندرية: الحلم اتحقق

انتقلت اللاعبة ياسمين عيد، ابنة الـ14 سنة، من نادي الواى بالإسكندرية إلى النادي الأهلي بعد مباراة جرت بين الفريقين وتألقت فيها ياسمين، ما دعا مدرب النادى الأهلي ألا يفوت الفرصة، واتصل بوالدها لتنتقل ياسمين بأحلامها من المحلية في اللعب بنادٍ بالإسكندرية إلى العالمية باللعب مع النادى الأهلي وبين صفوفه لتبدأ ياسمين رحلة تحقيق الطموح والفوز بالبطولات مع «أعظم نادٍ في الكون»، على حد قولها.

تروى ياسمين عيد لـ«الوطن»: بدأت ممارسة الرياضة بصفة عامة في عمر الـ10 سنوات ولعبت كرة السلة بالنادي الأوليمبى لمدة عام واحد، ثم رأى والدي إعلانا على السوشيال ميديا لنادي الشبان المسيحيين «الواى» يطلب لاعبات كرة طائرة واتفقنا أن أجرب الفولى بول وحالفنى التوفيق ولعبت مع الواى لمدة ثلاث سنوات وحصلت معهم على بطولات عديدة وفى لقاء بين الواى والنادى الأهلى وتألقت جداً فى هذه المبارة وتميزت بالضربات القوية التي حققت نقاطا عديدة للفريق، وبعد المباراة فوجئ والدي باتصال تليفوني من مدرب النادي الأهلي أن الأهلي يريدنى للعب ضمن فريقه.

تحقيق الحلم

وتضيف ياسمين «كان اتصال النادي الأهلي وكأنه الحلم البعيد الذي تحقق فجأة، وبالطبع وافقت أنا ووالدي فوراً، وسافرنا إلى القاهرة وتمت الاختبارات بنجاح وتم التعاقد معنا وأصبحت الآن لاعبة بالنادى الأهلى أعظم نادى فى الكون، وسأبذل قصارى جهدى لأصل للفريق الأول فى أسرع وقت ممكن فأنا أتدرب جيداً ووقت أطول كى أرفع مستواى كما كنت فى نادى الواى ألعب مع الفرق الأكبر سناً وسأفعل ذلك وأكثر مع النادى الأهلى الحلم الذى تحقق وسأحصل معه على كل البطولات، وأشكر مدربي نادي الواي وإدارة مدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات الذين لهم فضل فى متابعتى وانتظامى فى كرة الطائرة».