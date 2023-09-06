ختام دورة تأهيل الحكام الجدد في كرة الريشة الطائرة بجامعة السويس

اُختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها كلية التربية الرياضية بجامعة السويس، بالتعاون مع الاتحاد المصري للريشة الطائرة، لتأهيل الحكام الجدد.

بروتوكول بين كلية التربية الرياضية والاتحاد المصري

وقال الدكتور علي حسين عطا، رئيس جامعة السويس، إن هذه الدورة تأتي في إطار البروتوكول المبرم بين كلية التربية الرياضية والاتحاد المصري لكرة الريشة الطائرة، الذي يقضي بتنظيم مثل هذه الأنشطة لتأهيل الطلاب وخريجي الكلية لمتطلبات سوق العمل.

استضافة الدورة بكلية التربية الرياضية بالسويس

وثمّن الدكتور وائل قنديل عميد كلية التربية الرياضية بالسويس، الدور الداعم الذي تقوم به ادارة الجامعة لاستضافة هذه الدورة، موضحا أن هذا التدريب يعد أحد الأنشطة المخطط لها من قبل الكلية خلال الفترة القادمة لأجل نشر الوعي الرياضي في المجتعع المحيط.