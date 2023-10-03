مخرجة فيلم «ع مفرق طريق»: ندعو للفرح والتفاؤل رغم صعوبة الحياة في لبنان

عرض اليوم الثلاثاء، الفيلم اللبناني «ع مفرق طريق» المشارك بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ39، بسينما مترو وأدارت الندوة الناقدة دعاء حلمي، بحضور مخرجة العمل لارا سابا.

مخرجة العمل تتحدث عن الصعوبات

تحدثت مخرجة العمل الفيلم اللبنانية لارا سابا، عن الصعوبات والمعوقات والتحضيرات الخاصة بالفيلم قائلة: «الفيلم مر بالعديد من المصاعب، حيث جرى تصويره خلال فترة كورونا سنة 2019، وكنا في لبنان وقتها نتعرض لأزمات اقتصادية صعبة، وكان هناك ثورة في الشارع، وانفجار مرفأ بيروت، خاصة أن كل فريق العمل أصيب وتعرض لخسائر كبيرة بسبب تلك التفجيرات، سواء خسارة لأملاكه أو منزله أو فقدان أحد من أسرهم أو إصابات بالغة».

وأضافت: «للأسف الفيلم لم يحصل على دعم من أي جهة، حيث أنه تكلف 200 ألف دولار، نصفهم كانوا بالبنك كدعم صغير، وحاولت من خلال هذا الفيلم، أن أؤكد أن اللبنانيين رغم المصاعب والمعوقات، لكن هذا لم يمنعهم من الاستمتاع بالحياة ووجود الأمل»

وتدور أحداث الفيلم حول «هادي»، وهو ممثل شاب مشهور يمر بأزمة ومحبط من المستوى المتدني للفن، وأثناء محاولته إعادة النظر في اختياراته الفنية، تصله فرصة العمر.

يذكر أن مخرجة العمل لارا سابا، بدأت مشوارها بفيلم عبور عام 1998، وقصة ثواني، وع مفرق طريق، ورشح قصة ثواني عام 2013 في أكثر من 20 مهرجانا سينمائيا، وحصل على جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مالمو للسينما العربية، كما نال جائزة أفضل ممثل في المهرجان الدولي للسينما المستقلة في بروكسل.