فيلم تكريم إلهام شاهين في مهرجان الإسكندرية السينمائي يثير غضبها.. لماذا؟

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن اعتراضها على الفيلم الذي تناول جزءًا من مشوارها الفني، وعُرض اليوم الاثنين خلال ندوة المقامة داخل أحد فنادق الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

إلهام شاهين تتحفظ عن فيلمها الذي عرض في الندوة

وقالت إلهام شاهين، خلال الندوة، إنها كانت تتمنى أن يستعرض الفيلم مشوارها الفني الذي يمتد لأكثر من 40 عامًا، مضيفة: «الفيلم تناول مشهدين فقط من عملين لي وهما (العار وأمهات في المنفى) في بداية مشواري، وكنت طالبة حينها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولم أكن حينها صاحبة خبرة واسعة».

أبرز حضور الندوة

وشهدت الندوة حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، أبرزهم محمود حميدة، نرمين الفقي، منال سلامة، شيرين، الناقد طارق الشناوي، السيناريست محمد الباسوسي، الإعلاميتان هالة سرحان وسهير شلبي، المخرج محمد عبد العزيز.