الغرف التجارية تكشف تفاصيل مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية

رحب حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة، اليوم، ممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع، خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لإعادة الاستقرار للسوق المصري والسيطرة على الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا أرهق جموع المواطنين المصريين.

مبادرة الحكومة خطوة هامة

وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ المبادرة خطوة مهمة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي اجتمع مع الأطراف المعنية بالسيطرة على الأسعار وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، ما يؤدي إلى توفير المنتجات بصورة كبيرة، وبالتالي زيادة المعروض من السلع والذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.

وأكد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حرص رئيس الوزراء على الاجتماع بكل الأطراف المعنية، والذي ضم محافظ البنك المركزي ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، يأتي بسبب لسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإزالة أي معوقات أو تحديات تقف أمام تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض الأسعار لكافة السلع الأساسية.

وطمأن حازم المنوفي، المستهلك المصري بأن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا كبيرا في الأسعار وتراجعها بشكل يرضي المواطن ويخفف عبء الحصول على السلع الغذائية الأساسية اللازمة لقوت يومه، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد والذي يرهق جيوب كافة فئات الشعب بأعباء مالية إضافية.

بشرى بشأن الأسعار

يذكر أن مجلس الوزراء، أعلن بشرى سارة لجميع المواطنين بشأن الأسعار، اليوم، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيان عقب الاجتماع، أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.