تفاصيل مبادرة الحكومة والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية

أعلنت الحكومة، منذ قليل، تفاصيل المبادرة بينها وبين التجار لخفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بعدما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسؤولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع وفق بيان الحكومة على ما يلي:

- رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

- سبق أن اجتمع رئيس الوزراء برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.

- قال الدكتور مصطفى مدبولي: «سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية».

- التنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، والتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.

- استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية.

- التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

- وزير التموين أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، لتحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة.

- العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع.

- الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

- توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.