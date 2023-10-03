فريد زهران يعلن تدشين حملته لانتخابات الرئاسة 2024

أعلن الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم، تدشين حملته الانتخابية لخوض سباق انتخابات الرئاسة 2024.

جاء ذلك خلال موتمر صحفي عقده المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية، بحضور عدد من قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي، وقيادات حزب العدل، وبعض قيادات الأحزاب.

وقال باسم كامل الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن فريد زهران مرشح الحزب المحتمل للانتخابات الرئاسية، لأن له تاريخ نضالي طويل، وأحد مؤسسي الحزب، الذي تأسس من رحم ثورة 25 يناير 2011، واستطاع أن يكون في برلمان 2012، وشارك في ثورة 30 يونيو، ووقف ضد الإخوان، مشيرا إلى أن الحزب كان دائما مع المشاركة كونها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن تواجد الأحزاب.

وقال «كامل»، إننا ضد الوقوف في صدام مع السلطة، والحزب يفتح أبوابه لكل ما هو حوار ومشاركة وتواصل، مع كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي يطلق عليها أحزاب الموالاة، لأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي تحقق لنا أهدافنا التي نصبوا إليها.

وقال إن الدفع بفريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء من منطلق دفع الحالة الديمقراطية خطوة للأمام، ونحقق من خلاله نقلة في الحياة الديمقراطية.

وأشار إلى أن الحزب أسهم في تأسيس جبهة الإنقاذ، ووقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأعلن عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، دعم الدكتور فريد زهران، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الحزب يشارك في هذه الانتخابات من منطلق إيمانه بالديمقراطية.

من جهته، قال أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، إن الحزب شارك في الحوار الوطني بقوة ومواقفه تتقارب مع الحزب المصري الديمقراطي، لذلك أعلن دعمه لفريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف «قناوي»: «نحن منفتحون على الجميع سواء مؤيد أو معارض طالما يمتلك أجندة وطنية»، مشيرا إلى أن الحزب يعتمد على الأفكار وتقديم بدائل، مؤكدا أن الحزب شارك في العمل السياسي بعد 25 يناير ويعبر عن ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي مهم للغاية ويجب على الأحزاب أن تسعى لتأهيل كوادر سياسية ناجحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام متتالية حتى 14 أكتوبر 2023 كما حددت الهيئة أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.