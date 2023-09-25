فريد زهران: نتناقش مع القوى السياسية للاتفاق على مرشح للحركة المدنية

أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الانتخابات الرئاسية فرصة لهم في الحركة المدنية حتى يعرفهم الناس، ويعرفون توجههم، مشيرا إلى أنهم متواصلين في التشاور مع كل القوى السياسية المدنية الديمقراطية، بغرض الوصول لأفضل صيغة ممكنة للوصول للتوافق لمرشح للحركة المدنية خلال الانتخابات الرئاسية.

المعارضة تسعى لتغيير ديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة

وأوضح فريد زهران، خلال حوار ببرنامج مساء دي أم سي، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة دي أم سي، أنهم في المعارضة يسعون لتغيير ديمقراطي، وبناء دولة ديمقراطية حديثة، مؤكدا أنه يحاول أن يمثل بديلا مدنيا ديمقراطيا، مشيرا إلى أنهم تأخروا في إعلان الترشح، لأنهم مستمرين طوال 3 أشهر لمناقشة ترشحه حتى اتخذ قرار الهيئة العليا للحزب.

وقال: «لا أعتبر نفسي مرشح فرد يواجه مرشحين أفراد للتنافس الفردي، وأعتبر نفسي مواطن مصري مدعوم من حزب سياسي، وأوساط ودوائر داخل المعارضة».