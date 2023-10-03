بنبني بلدنا.. جسور الأمل طريقنا للمستقبل (ملف خاص)

«تجاوزنا التحدى، لكى نعيد بناء دولتنا العظيمة.. ليتحقق لأبنائها الكرامة والعدالة والتنمية، لم تلن عزائمنا أو تضعف أمام التحديات، أعلن أبناء مصر وبناتها عن أنفسهم، وخاضوا معركة بناء مصر» بهذه الكلمات التى تضمنها الخطاب التاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى ختام مؤتمر «حكاية وطن» فى 2 أكتوبر، لخص الرئيس ملحمة البناء التى شرعت فيها الدولة المصرية بكافة أجهزتها منذ 9 سنوات، لبناء دولة عصرية حديثة تؤهل مصر لجمهورية جديدة، أساسها حياة كريمة لكل المواطنين.

انطلق البناء والتعمير فى كل محافظات مصر، وسط ظروف وتحديات صعبة وقاسية، لم يكن عبورها سهلاً، لكن الأمل كان حاضراً والعزيمة لا تلين، وسلكت مصر دروباً وعرة، لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة، التى تمت ترجمتها فى مشروعات قومية عملاقة، فى مختلف المجالات، صناعة وزراعة وطرق وإسكان وعمران ومدن جديدة، تستهدف إخراج المصريين من الوادى الضيق إلى فضاء أوسع فى الظهير الصحراوى مترامى الأطراف على امتداد خريطة الوطن. وبالتوازى، كان بناء الإنسان رؤية حكمت تحركات الدولة لتوفير الحقوق الأساسية للمواطنين، وفى مقدمتها الحق فى التعليم والصحة والسكن اللائق، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وجاء مشروع «حياة كريمة» مستهدفاً تحسين جودة الحياة لـ60 مليون مصرى يعيشون فى قرى الريف المصرى.

مكافحة الإرهاب ومواجهة الأزمات الطارئة مثل كورونا والأزمة المالية العالمية وغيرهما، شكّلا عائقاً مؤقتاً تمكنت الدولة من التغلب عليه ومواجهته باقتدار، فهيأت الأرض لإطلاق إصلاح اقتصادى وسياسى واسع، بدأ ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وتواصل بإجراءات الإصلاح السياسى التى اغتنمت أجواء الاستقرار وانطلق الحوار الوطنى وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، ليمثلا معاً نافذة جديدة للحراك وتعزيز الحالة الحوارية التى وعد الرئيس باستمرارها من أجل تطوير وتنمية الحياة السياسية والحزبية. جدد الرئيس العهد أن تكون الأرقام والحقائق واقعاً يفيض بالخير والسلام والمحبة لكل المصريين، مؤكداً أنه واجه مع المصريين وبهم كل التحديات والأزمات، لعبور جسور الأمل إلى المستقبل الذى تستحقه مصر والمصريون.

«الوطن» ترصد هنا، جانباً مما تحقق على مدار 9 سنوات، وما زال جارياً تنفيذ العديد من مشروعاته التى يتواصل بناؤها وتفيض بعوائدها فى المستقبل، لتضمن الدولة بذلك حياة كريمة مستدامة للأجيال المقبلة، حتى لو تكلف ذلك مزيداً من الصبر والجلد والتحمل والعمل الشاق للأجيال الحالية.