حزب الاتحاد: «حكاية وطن» عرض المسيرة كلها والناس تحتاج إلى سماعها مرة أخرى

أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن السبب وراء تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة هو استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: «حكاية وطن حكى المسيرة كلها والناس تحتاج إلى سماع الحكاية مرة أخرى لأن الشائعات المغرضة تشتت الناس، ونحن أيدنا الرئيس السيسي لأننا عشنا معه الحلم منذ عام 2014، فشاهدنا سنوات الظلام وسنة الإرهاب، وشاهدنا محاولاتهم لإسقاط الدولة المصرية، وكيف ثبت الرئيس أركان الدولة المصرية».

الرئيس كافح الإرهاب وجفف منابعه

وتابع: «الرئيس كافح الإرهاب وجفف منابعه وأقام مشروعات تنمية في ظل العديد من التحديات، ونحن حاليا نرى مرشح يدعو لعودة الإخوان مرة أخرى، وبالتالي لا توجد مقارنات بين الرئيس السيسي وأي مرشح آخر في تلك الانتخابات، وكنت أتمنى أن يكون هناك مقارنة دون أن نذكر أسماء أو نتحدث عن أحد».