الشهابي: كلمة الرئيس السيسي في ختام مؤتمر حكاية وطن كانت مركزة وشاملة

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إننا عشنا ثلاثة أيام مع ملحمة مصرية صنعها المصري الأصيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع معاونيه من رجالات الدولة المصرية، ملأت قلوبنا فخرا وعزة، وكانت خير احتفال بمرور نصف قرن على انتصار أكتوبر الخالد، لافتا إلى أن مسك ختام حكاية وطن، كان إعلان الرئيس ترشحه لانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى إنّ إعلان الرئيس ترشحه كان أفضل ختام لمؤتمر حكاية وطن.

كلمة الرئيس خلال مؤتمر حكاية وطن

أضاف «الشهابي» في بيان له، أن كلمة الرئيس بالرغم من أنها قصيرة، لكنها كانت مركزة، وشملت برنامج سياسي يحدد حياتنا السياسية والحزبية البرلمانية.

وأكد الشهابي أن كلمة الرئيس مست شغاف قلوب كل الحضور، لافتا إلى أنها كانت استجابة لمطالب الأحزاب المصرية وجماهيرها المحتشدة فى الميادين العامة فى محافظات مصر والمدن الكبرى.

أضاف رئيس حزب الجيل أن مؤتمر حكاية وطن، قدم ملحمة مصرية من الإنجازات الضخمة، موضحا أن الحضور شاهد المحاور في المجالات المختلفة بانبهار وإعجاب شديدين، من روعة عرض الانجازات

ملحمة حماية وطن

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن استجابة الرئيس لمناشدة شعبه كانت هي النهاية السعيدة لملحمة حماية وطن، التى جعلتنا نصفق له طويلا، ونهنئ بعضنا البعض بقرار الرئيس بالترشح.

وأضاف أنّ أداء الدولة المصرية السياسي وصل إلى مستوى النضج والكمال، مشيرا إلى تجربة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في ملحمة الإنجازات التي شاهدناها سيسجلها التاريخ وستسعى الدول الاخرى الراغبة فى النهوض إلى الأخذ بها.

وابدى الشهابي إعجابه الشديد بتأكيد الرئيس السيسي في اليوم الأول لمؤتمر حكاية وطن، أن لدى المصريين الحرية الكاملة للتغيير والاختيار، وهو ما يعبر عن شجاعة كبيرة منه، وإيمان عميق بحق الشعب في ممارسة الديمقراطية، مشددا على أن ما قاله الرئيس، يعود إلى ثقته في حجم الإنجازات الضخمة، ويعبرعن ثقته في الشعب المصري العظيم وحسن اختياره.