فريد زهران يعلن تدشين حملته لانتخابات الرئاسة 2024.. ويؤكد: أنا مش إخوان

أعلن الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم، تدشين حملته الانتخابية لخوض سباق انتخابات الرئاسة 2024 .

جاء ذلك خلال موتمر صحفي عقده المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية بحضور عدد من قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي وقيادات حزب العدل وبعض قيادات الأحزاب.

وقال فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه حصل على 28 تزكية من مجلس النواب المصري، مشيرا إلى أن التزكيات لا تقتصر على حزب المصري الديمقراطي فقط، وإنما تضمنت عددا من الأحزاب الأخرى الصديقة وبعض المستقلين.

أضاف مرشح الرئاسة المحتمل فريد زهران: «أنا مش بمثل مشروع إخواني، ومشروعي ليس صداميا صفريا».

وقال باسم كامل الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن فريد زهران مرشح الحزب المحتمل للانتخابات الرئاسية لأن له تاريخ نضالي طويل، وأحد مؤسسي الحزب، الذي تأسس من رحم ثورة 25 يناير 2011، واستطاع أن يكون في برلمان 2012 ووشارك في ثورة 30 يونيو ووقف ضد الإخوان، مشيرا إلى أن الحزب كان دائما مع المشاركة كونها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن تواجد الأحزاب.

وقال «كامل»، إننا ضد الوقوف في صدام مع السلطة، والحزب يفتح أبوابه لكل ما هو حوار ومشاركة وتواصل، مع كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي يطلق عليها أحزاب الموالاة، لأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي تحقق لنا أهدافنا التي نصبوا إليها.

وقال إن الدفع بفريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء من منطلق دفع الحالة الديمقراطية خطوة للأمام، ونحقق من خلاله نقلة في الحياة الديمقراطية.

وأشار إلى أن الحزب أسهم في تأسيس جبهة الإنقاذ ووقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأعلن عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، دعم الدكتور فريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الحزب يشارك في هذه الانتخابات من منطلق إيمانه بالديمقراطية.

من جهته، قال أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، إن الحزب شارك في الحوار الوطني بقوة ومواقفه تتقارب مع الحزب المصري الديمقراطي، لذلك أعلن دعمه لفريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف: «نحن منفتحون على الجميع سواء مؤيد أو معارض طالما يمتلك أجندة وطنية»، مشيرا إلى أن الحزب يعتمد على الأفكار وتقديم بدائل، مؤكدا أن الحزب شارك في العمل السياسي بعد 25 يناير ويعبر عن ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي مهم للغاية، ويجب على الأحزاب أن تسعى لتأهيل كوادر سياسية ناجحة.