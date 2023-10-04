سنوات الإنجازات في عهد الرئيس السيسي.. إنشاء أكثر من 500 مدرسة بسوهاج لمواجهة التكدس

عملت الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية، على تطوير القطاعات والخدمات، في شتى أنحاء محافظات الجمهورية، والتي جاء من بينها قطاع التعليم، حيث حظيت سوهاج على نسب عالية من ذلك المشروع.

وتنشر «الوطن» أبرز المشروعات التي تمت في قطاع التعليم بسوهاج، خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وذلك بحسب ما أعلنه محافظ سوهاج.

مشروعات سوهاج

وجاء عدد المشروعات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في قطاع التعليم على النحو التالي:

1. إنشاء 528 مدرسة جديدة خلال فترة تصل إلى 9 أعوام.

2. صيانة 1181 مدرسة خلال نفس الفترة.

3. تكلفة إنشاء المدارس الجديدة تجاوزت 2 مليار و945 مليون جنيه.

4. تكلفة صيانة المدارس بلغت 743 مليون جنيه.

5. المدارس الجديدة والصيانة تستهدف جميع مدن وقرى محافظة سوهاج، وخاصة تلك ذات الكثافة السكانية العالية.

6. تم تقليل كثافة الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

7. تم الانتهاء من إنشاء 491 مدرسة جديدة بنسبة 100% خلال الـ 10 أعوام.

إنشاء المدارس

8. يتم العمل على إنشاء 30 مدرسة أخرى و7 مدارس مقبلًا.

9. تمت صيانة شاملة لـ 776 مدرسة وصيانة عاجلة لـ 405 مدارس أخرى في مختلف مدن وقرى المحافظة.