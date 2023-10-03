أحزاب ونواب: ترشح الرئيس السيسي جاء استجابة لنداء الشعب

رحّب حزب التجمع بقرار «السيسى» بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً أنه يتسق مع موقف الحزب الداعم للرئيس طوال السنوات الماضية، وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس الحزب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن موقف الحزب واضح منذ الانتخابات الرئاسية الأولى عقب ثورة 30 يونيو، حينها طالب الحزب الرئيس بالاستجابة لنداء المصريين والترشح للرئاسة إدراكاً لطبيعة المرحلة التالية على الثورة.

وأوضح «فؤاد» أنّ «السيسى» هو الرئيس الوحيد الذى أيّده «التجمع»، منذ تأسيسه وحتى الآن، مؤكداً أن استمرار تأييد حزب التجمع له ضرورة قائمة، انطلاقاً من أهمية الحفاظ على الانتصار الشعبى الذى تحقق فى ثورة 30 يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة المؤامرات الخارجية، والذى يشكل التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية إحدى أهم أدواتها.

«المؤتمر»: سنواصل دعمنا له لضمان الاستقرار

وأكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، أنّ إعلان ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء استجابة لنداء المصريين، وإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال خطة التنمية التى بدأها منذ 2014، مؤكداً أنه الرجل المناسب لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وقادر على حماية بلاده، لافتاً إلى أن الحزب يعمل منذ اللحظة الأولى لدعم وتأييد الرئيس فى الانتخابات الرئاسية، حيث وقّع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على نموذج تزكية الرئيس.

وثمّن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربى، إعلان الرئيس الترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً أن هذا القرار بمثابة رسالة طمأنة لملايين المصريين الذين خرجوا للميادين يطالبونه بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وأوضح النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، أنّ إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 يمثل ضرورة وطنية فى ظل ما نشهده من توترات فى المنطقة، وتحديات صعبة نتاج الظروف العالمية الاستثنائية التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية، ما يستلزم وجود قائد وطنى شجاع قادر على التعامل مع جميع الأعباء الحالية وتحجيم آثارها على المواطن المصرى البسيط.

وأعلنت نقابة المهن التعليمية تأييد جموع معلمى مصر للرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.