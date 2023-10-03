المرأة.. تعيش عصراً ذهبياً في عهد الرئيس السيسي وتقلَّدت مناصب تنفيذية وسياسية كبرى لأول مرة

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى، وعضو المجلس القومى للمرأة، إنّ المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما حظيت بالمكانة اللائقة التى تستحقها، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تشيد بالإجراءات التى تم اتخاذها من قِبل القيادة السياسية لدعمها، مشيرة إلى اهتمامه بتمكينها فى ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

د. رانيا يحيى: المرأة أثبتت أنها طرف فاعل بمعادلة الوطن وشريك مكتمل فى جميع معاركه وحروبه وتحدياته

وشددت «رانيا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، على أهمية الدور الذى تقوم به المرأة فى مجالات عمل الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات وتوليها العديد من المناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة فى عدد كبير من المحافظات، بالإضافة إلى الديوان العام للوزارة، لافتة إلى أنّ المكانة التى حصلت عليها مؤخراً فى عهد الرئيس السيسى جاءت نتاجاً حقيقياً لما حققته على مدار التاريخ، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها طرف أساسى فى معادلة الوطن، وشريك مكتمل فى جميع معاركه وحروبه وتحدياته.

الدولة عدلت التشريعات والقوانين لصالح المرأة لضمان حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ولفتت عضو المجلس القومى للمرأة إلى أنّ الدولة فى عهد الرئيس تؤمن بدور المرأة وتقدره على كل المستويات، وواصلت: «انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية بدور المرأة فقد قامت الدولة بتعديل التشريعات والقوانين لصالحها وضمان حقوقها وحصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرةً إلى أنّ الدولة اهتمت بشكل كبير بدور المرأة ومشاركتها كفاعل حقيقى فى المجتمع، لذا تم تمكين المرأة لأقصى درجة، حيث تم تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتابعت: «على ضوء ذلك فنجد أكثر من وزيرة وكذلك فى منصب المحافظ، إضافة إلى تمثيل المرأة بقوة فى مجلسى النواب والشيوخ وغيرها من المناصب العليا التى تتقلدها المرأة فى هذا العهد».

وشددت «رانيا» على أهمية الأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها فى تمكين ودعم المرأة، وأضافت: «الأكاديمية بقيادة الدكتورة رشا راغب كعنصر نسائى نشط يقوم بدور كبير فى توفير التدريب العلمى للقيادات والعناصر النسائية فى كافة المجالات»، كما سلّطت الضوء على أهمية الدور القوى للمجلس القومى للمرأة فى تمكين المرأة، ونشاطه الثرى المتمثل فى المبادرات القوية لدعم المرأة مثل مبادرة التاء المربوطة لمساندة المرأة ضد الثقافة الذكورية الشائعة، وكذلك مبادرة النهوض بالمرأة التى أطلقت عام ٢٠١٧، وغيرها من الجهود التى تؤكد دور الدولة القوى لمساندة المرأة وتمكينها.

وقالت إن النساء شغلن مناصب مهمة فى مصر، منها الوزيرة والمحافظة والقاضية وغيرها، ولديهن القدرة على تحمّل المسئولية مثل الرجال، مستعرضة جهود المجلس فى ملف تمكين وحماية المرأة عبر المشروعات والبرامج المتنوعة التى يطلقها فى جميع المحافظات، وتطرقت إلى جهود المجلس الذى يولى اهتماماً كبيراً بمحور التوعية باعتباره محوراً متقاطعاً مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتطرقت «رانيا» للحديث عن اهتمام الدولة بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة على أرض القرى والمدن عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، بالإضافة إلى المبادرة التى تم إطلاقها فى احتفالية يوم المرأة المصرية عام ٢٠٢١ لدعم المنتجات الحرفية والتراثية، مشيدة بالدور الكبير والمهم الذى لعبته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث عملت المبادرة على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة؛ لافتة إلى أنّ التقديرات تشير إلى وجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، حيث تمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية فى آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات.

وأكدت أنه وفقاً للفيلم التسجيلى «أرقام مشرقة» لرصد تمكين المرأة خلال عهد الرئيس السيسى فى أرقام، فقد أوضح احتلال السيدات نسبة 25% من مجلس الوزراء، وهناك 27% من نواب الوزراء من السيدات، و31% من نواب المحافظين من السيدات، كما تحتل السيدات نسبة 28% من مجلس النواب، وتحتل السيدات نسبة 14% من مجلس الشيوخ، وتحتل السيدات نسبة 44% من مجلس حقوق الإنسان، كما أن هناك 66 سيدة معينة قاضية منصة، و43% من أعضاء النيابة الإدارية من السيدات، و56% من حاملى الماجستير والدكتوراه من السيدات، كما تحتل السيدات نسبة 47.5% من الشمول المالى، ولأول مرة فى تاريخ مصر، تعين سيدات «مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية - محافظ - مساعدة لوزير العدل - رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكيلة لمجلس الشيوخ»، ولأول مرة أيضاً تدخل المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة.

ولفتت إلى أنّ المجلس القومى للمرأة اهتم بشكل خاص ومكثف بأمور ومشاكل السيدات، مشيرة إلى حملات طَرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية بهدف توعية المرأة بحقوقها وبجهود الدولة فى الملفات المختلفة، مؤكدة أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث فى التصدى لكافة الأزمات التى يمر بها الوطن، مشيرةً إلى الدور الكبير الذى دشنته مبادرة «حياة كريمة» تحت شعار «حياة كريمة بلا أمية»، لافتة إلى أنّ المبادرة اهتمت بالعمل على توعية المرأة ورفع مستواها الثقافى بفصول محو الأمية، مشيرة إلى أنّ المبادرة حرصت على الاهتمام بصحة المرأة.