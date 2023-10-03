فنانون ورياضيون يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات.. أبرزهم زيزو

بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال كلمته بفعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، في استجابة لمطالب المصريين، أعلن العديد من الفنانين والرياضيين دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي في الانتخابات التي تقام في ديسمبر المقبل، وعبر العديد منهم عن سعادته بترشحه وخوض ماراثون الانتخابات، أبزرهم الفنان كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الفنانين والرياضيين الذين دعموا الرئيس السيسي في سباق الانتخابات الرئاسية بعد إعلان ترشحه بشكل رسمي:

الفنان كريم عبدالعزيز يدعم الرئيس في الانتخابات

أعلن النجم كريم عبدالعزيز دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك عبر فيديو شاركه، قائلًا: «أؤيد وأرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مُقبلة، لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع».

نيللي تعلن تأييد الرئيس السيسي

وأعلنت الفنانة نيللي كريم عبر فيديو دعمها للرئيس السيسي، قائلة: «كلنا بنحب بلدنا وأكيد كلنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت التغييرات العظيمة اللي حصلت في البلد، عشان كده أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لرئاسة الجمهورية».

علاء مرسي يعلن دعم الرئيس في الانتخابات

وأعلن الفنان علاء مرسي دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات، وعبر في تصريح خاص لـ«الوطن»، مؤكدًا أنّ الرئيس أدى مجهودًا عظيمًا خلال الفترات التي تولى فيها الحكم، وكانت فترات صعبة وأخذت منه مجهودًا غير عادي.

الفنان علي الحجار

وأعلن الفنان علي الحجار دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال علي الحجار، لـ«الوطن»، إنه يدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، لمواصلة ما بدأه من إنجازات ومشروعات: «طبعًا هنتخب الرئيس السيسي في الانتخابات الجاية».

الفنان خالد زكي

أعرب الفنان خالد زكي عن سعادته وتأييده لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، قائلًا: «صوتي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تماما، وبكل ما أملك أدعمه بشدة، وسعيد جدا بترشحه، فترشحه أمر طبيعي لاستكمال ما بدأه من نجاح»، وذلك بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أحمد عز

وأعلن الفنان أحمد عز دعم الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال مسيرة الإنجازات.

اللاعبان محمد هاني وإمام عاشور

وشارك نجما النادي الأهلي محمد هاني وإمام عاشور في احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر ودعم وتأييد الرئيس السيسي، والتي مر عليها 50 عامًا، وتواجد الثنائي في الاحتفالات التي أقيمت في ميدان الكوربة بمصر الجديدة.

اللاعب أحمد السيد زيزو

وشارك نجم نادي الزمالك أحمد السيد زيزو في احتفالية لدعم الرئيس السيسي بالفسطاط، وهتفت جماهير الأهلي لـ«زيزو» خلال الاحتفالية.