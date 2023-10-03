الشباب عماد الدولة.. قرارات رئاسية وبرامج لتمكينهم

سنوات طويلة من التمرين والحفاظ على ممارسة الرياضة فى مركز شباب قريتها، قادت البطلة رحمة أحمد، ابنة المحسمة بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية للوصول إلى بطولات عالمية وحصد ميداليات ذهبية ومراكز متقدمة بها.

اعتادت الشابة الصغيرة منذ عمر الثالثة عشرة التردد على صالة رفع الأثقال فى مركز شباب المحسمة والتدريب على يد الكابتن عصام عبدالبارى، أحد أبرز مدربى رفع الأثقال بمصر، لتتربع على عرش بطولات الجمهورية رغم صغر سنها وتنطلق إلى البطولات العالمية.

بطلة من الإسماعيلية: «حلمى أوصل أولمبياد باريس 2024 وأحقق رقم قياسى لمصر»

«رحمة» قالت لـ«الوطن» إنها نجحت فى آخر بطولة لها بالجزائر، يوليو الماضى، فى تحقيق ميدالية ذهبية بدورة الألعاب العربية، بعد رفع ثقل قدره 99 كجم، فى منافسات الخطف لوزن 76 كجم، مشيرة إلى أنها نجحت أيضاً فى الحصول على 3 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم للناشئين بالمكسيك، محققة لقب بطلة العالم فى يونيو 2022. وتابعت: «حلمى أوصل الأولمبياد فى باريس 2024 وأحقق رقم قياسى أيضاً باسم مصر، لأكون ضمن الفتيات اللى نجحوا فى الوصول إلى المراكز العالمية من أبناء القرى والريف لإثبات أننا قادرون دائماً على تحقيق المستحيل».

هانى على رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحسمة قال إن «رحمة» شاركت فى بطولة العالم تحت 17 سنة، كممثلة لمنتخب مصر، مشيراً إلى أن صالة رفع الأثقال يشارك بها الأطفال من سن 8 سنوات وحتى 19 سنة.