وزير الرياضة يستقبل بعثة رفع الأثقال بعد إنجازات بطولة العالم في السعودية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في مطار القاهرة بعد حصوله على المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر.

7 ميداليات حصيلة مشاركة منتخب الأثقال ببطولة العالم

احتلت البعثة المصرية المركز الثالث بعد حصد 7 ميداليات متنوعة في منافسات البطولة بواقع 5 ذهبيات، وميدالية فضية، وأخرى برونزية.

وشكر الدكتور أشرف صبحي، جميع أعضاء بعثة منتخب رفع الأثقال واللاعبين على الجهد المبذول من جانبهم خلال منافسات البطولة وتحقيقهم المركز الثالث في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ورفعهم علم مصر عاليًا بجميع المحافل الدولية.

وزير الشباب يشيد بإنجازات منتخب رفع الأثقال

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الجيدة، مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

وضمت قائمة المنتخب المصري، 7 لاعبين، وهم: «سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد».