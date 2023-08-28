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أبطال رفع الأثقال البارالمبي: فرحنا بحصولنا على مراكز متقدمة.. وتدربنا 8 أشهر

كتب:

حسن سمير
03:09 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
نجوم رفع الأثقال البارالمبي

نجوم رفع الأثقال البارالمبي

استضاف برنامج «8 الصبح» نجوم رفع الأثقال البارالمبي ، بعد أن حققوا مراكز متقدمة في كأس العالم.

وخلال اللقاء، قال اللاعب إسلام منجي الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم ، إنَّه حقق وزن 170 كيلوجرامًا، متابعا «الفرق بيني وبين اللاعب اللي قبلي 40 كيلوجرامًا».

تدريب 8 أشهر داخل معسكر رياضي بالمعادي

كما أكّد مروان أحمد الحاصل على ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبي خلال لقائهما ببرنامج «8 الصبح» عبر فضائية dmc: «إنه خضع لتدريب دام 8 شهور في معسكر بالمعادي، والمعسكر كان نقطة تغير في حياته، متابعا: «لما أهلنا عرفوا فرحوا جدا».

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