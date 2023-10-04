«الداخلية التركية» تكشف هوية منفذ هجوم أنقرة (صور)

كشفت وزارة الداخلية التركية، عن هوية الانتحاري الذي نفذ الهجوم قرب مبنى وزارة الداخلية في أنقرة الأحد الماضي، موضحة أنّه عضو في حزب العمال الكردستاني.

المنفذ الثاني لهجمات أنقرة يدعى أوزكان شاهين

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان رسمي صادر عنها اليوم: «نتيجة لاختبار الحمض النووي، ثبت أنّ المنفذ الثاني هو أوزكان شاهين، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني»، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

إصابة اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنّ العنصر الآخر الذي تم القضاء عليه في تبادل لإطلاق النار مع الوحدات الأمنية في تركيا، يدعى حسن أوغوز، وشهرته «كنيفار إردال»، وهو أيضا ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني.

يذكر أنّ عنصرين إرهابيين نفذا هجوما الأحد الماضي أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، وعمد أحدهم إلى تفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، وأصيب 2 من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.