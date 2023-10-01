الأمن التركي يجبر مراسل «القاهرة الإخبارية» على مغادرة موقع انفجار أنقرة

أفاد عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية من داخل موقع انفجاري أنقرة، بأنَّ قوات الأمن التركية طلبت منه على وجه السرعة ترك المكان والذهاب الى منطقة أبعد.

إخلاء المنطقة بالكامل

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية: «كنت قد ذكرت بأن موضوع إجراءنا للبث المباشر من تلك المنطقة هو معجزة حقيقية، كما أنَّه بعد الانفجار الثاني تمّ إخلاء المنطقة بالكامل، والمنطقة حاليًا لا يوجد بها أي إنسان سوى قوات الأمن وسيارات الإسعاف وسيارات الشرطة التركية».

استنفار أمني كبير

وتابع: «يجب أن أبتعد عن المكان الذي حدث فيه الانفجار، وحاليًا يبدو أن هناك حالة استنفار أمني كبير جدًا يحدث حاليًا في أنقرة العاصمة، وفي مكان حساس بالعاصمة التركية، كما أن قوات الأمن تطلب مني حاليًا أن أغلق الكاميرا لأنَّه أمر ممنوع».