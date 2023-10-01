حزب العمال الكردستاني يعلن مسؤوليته عن هجوم أنقرة الإرهابي

أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم أنقرة الإرهابي، الذي وقع في تركيا صباح اليوم الأحد، مخلفاً مصابين من ضباط الشرطة، بالإضافة إلى مقتل منفذي الهجوم، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأحد.

تفجير قريب من مديرية الأمن في تركيا

ونفذ مسلحان هجوماً بالقنابل صباح اليوم، أمام مدخل مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، وفقاً لما أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في بيان رسمي قبل قليل.

مقتل منفذي الهجوم الإرهابي

وقال وزير الداخلية: «نفذ إرهابيان هجوماً أمام مبنى الوزارة، قتلت الشرطة أحدَهما، فيما فجر الآخر نفسه.. وسنعلن قريباً تفاصيل محاولة الهجوم الفاشل عقب إنهاء التحقيقات».

تعليق وزير العدل التركي

في الوقت نفسه، أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونتش، أنه سيتم إجراء تحقيق على نطاق واسع في الحادث الإرهابي، الذي شهدته العاصمة التركية أنقرة صباح اليوم الأحد، وأسفر عن إصابة عنصري شرطة.

وذكر الوزير التركي، في بيان على حسابه على منصة «إكس»، تويتر سابقاً، أنه يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية.

وأضاف: «لقد بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة على الفور تحقيقًا قضائيًا فيما يتعلق بالهجوم الغادر، وسيتم إجراء التحقيق على نطاق واسع بجميع جوانبه، بتنسيق من نائب المدعي العام المكلف بالحادث».