مصرع عاطل غرقا في نهر النيل أثناء السباحة بالعجوزة

لقي عاطل مصرعه غرقًا في النيل أثناء السباحة بنهر النيل، وتمّ انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق بدائرة القسم.

وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم حسام العباسي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن الجثمان لشخص، 40 سنة، أثناء نزوله للسباحة في نهر النيل غرق.

وبسؤال شهود الواقعة، أيدوا ما جاء بالفحص، وتمّ انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.