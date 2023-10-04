كيف ورط تين هاج فريق مانشستر يونايتد بـ3 قرارت؟ «دوامة السقوط»

خسائر متتالية وأزمة تلو الأخرى، يحصدها مانشستر يونايتد الإنجليزي، نتاج قرارات غير محسوبة للهولندي إيريك تين هاج، مدرب الشياطين الحمر، الذي فشل في لم شمل الفريق وإنهاء الأزمات التي أشعلت قلعة «أولد ترافورد»، بسبب اختياراته وكأنه يحاكي الأغنية الشهيرة «اختياراتي مدمرة حياتي».

رونالدو برئ من أزمات مانشستر يونايتد

القرار الأول كان باختيار معاداة كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي رحل عن «مسرح الأحلام»، بسبب عدم تقديره بالشكل الكافي داخل الفريق، إذ ظل الدون البرتغالي حبيسًا لدكة بدلاء إيريك تين هاج، رغم جاهزيته الكاملة.

كريستيانو رونالدو في آخر حوار صحفي أثناء وجوده مع مانشستر يونايتد، قرر الكشف عن المستور، بالتأكيد على أنه لم يحصل على التقدير والدعم الكافي من قبل مدربه سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس، إلى جانب تحميله مسؤولية جميع الخسائر التي يحصدها الفريق، الأمر الذي كتب السطر الأخير في مسيرته مع الشياطين الحمر، بعدما احتدمت الأزمة وقررت الإدارة فسخ التعاقد من طرف واحد، أثناء وجوده مع منتخب البرتغال في كأس العالم.

أونانا ضحية اختيارات تين هاج

رونالدو لم يكن الضحية الوحيدة لإيريك تين هاج، إذ جاء ديفيد دي خيا ضمن القائمة، التي شهدت الخروج من مانشستر يونايتد بسبب مدرب الفريق، إذ يرى الأخير أن الحارس الإسباني يفتقد لمهارات لعب الكرة بالقدم، والتي باتت عاملًا أساسيًا في عالم حراسة المرمى في السنوات الأخيرة.

دي خيا أنهى رحلة دامت لـ12 عامًا مع مانشستر يونايتد بعد وصول تين هاج، الذي اختار أندريا أونانا لخلافة دي خيا، ومنذ اللحظة الأولى لوصوله بدا وكأنه لا يملك جينات الدفاع عن ألوان أندية كبيرة، ليحصد خسارة تلو الأخرى، بأخطاء ساذجة من قبل الحارس الكاميروني، وبدأت مطالبات رحيله بعد مرور ما يقرب من 60 يومًا على انضمامه.

واعترف «أونانا» بأنه تسبب في الخسارة الأولى لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، قبل أن يعود ويكرر الخسارة في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام جالاتا سراي، بعد دخول 3 أهداف في شباكه، ليتذيل المجموعة.

سانشو ممنوع من دخول مانشستر يونايتد

أزمة جادون سانشو تعد الأكثر غموضًا، إذ قرر تين هاج بشكل مفاجئ استبعاد اللاعب من المشاركة في المباريات كافة أو التدريب مع الفريق الأول، ولا يتناول وجباته مع الفريق، فيما أشارت بعض التقارير أنه بات ممنوعًا من دخول النادي وذلك بسبب هجومه بشكل علني على مدربه، الذي قرر معاقبته بتلك الطريقة.

وتحت قيادة تين هاج، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز العاشر، بعد نهاية 7 جولات، برصيد 9 نقاط فقط، إذ خسر 4 مرات وفاز في 3، ليواصل المانيو السقوط مع المدرب الهولندي.