عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تفعيل لجنة العفو الرئاسي أظهر سعة صدر الدولة

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية أخذت خطوات كثيرة وجادة في ملف حقوق الإنسان على كل المستويات، سواء الحق في السكن أو الصحة أو الحياة، لأن الدولة تؤمن ببناء الإنسان ككل وليس جانب واحد فقط.

جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه على مستوى الحقوق المدنية والسياسية لدينا إنهاء حالة الطوارئ وذلك كان مطلب قديم جدا للجماعة الحقوقية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والاهتمام الذي أبداه الرئيس السيسي بها، ما أظهر سعة صدر كبيرة من الدولة تجاه كل الأصوات، وأن للجميع الحق في الحصول على حريته طالما لم تطلخ يديه بالدماء.

الحق في الحياة

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان جعل كل القوى السياسية تتجه لهذا الهدف، وبالفعل كان هناك أكثر من استجابة للرئيس السيسي لمطالب الأحزاب السياسية فيما يخص الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، موضحا أن التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، ما يؤكد الاهتمام الجاد من قبل مؤسسات الدولة في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.