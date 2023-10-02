«المنتدى العربي للحوار»: حقوق الإنسان شهدت خطوات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة

اتخذت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، خطوات فعالة في ملف حقوق الإنسان، الأمر الذي لاقى استحسان كبير من المجتمع الدولي، وظهرت مصر بصورة لائقة أمام المحافل الدولية، ووجهت القيادة السياسية كل القوى المدنية الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان؛ بالعمل على تنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي نجحت مصر بشهادة الخبراء والمتخصصين في تحقيق ما يقرب من 80% من هذه التوصيات.

تغير وضع حقوق الإنسان في مصر بعد 8 سنوات

وقال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد هجوما كبيرا بعد ثورة 30 يونيو من المجتمع الدولي، وظهر ذلك في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لكن بعد مرور 8 سنوات تغير هذا الوضع بصورة كبيرة، وحصلت مصر على العديد من التوصيات خلال العرض الدوري الشامل، وبالفعل استطاعت مصر تحقيق نسبة 70% أو 80% من التوصيات، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كنقطة تحول مهمة جدا في ملف حقوق الإنسان في مصر، لأنها مبنية على 6 محاور أساسية، شملت بشكل كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسقافية والسياسية والمدنية، وهذا الأمر لقى استحسانا كبيرا جدا من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لأن الدولة المصرية تحركت بشكل مباشر ودون أي ضغوط في تحسين ملف حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان في مصر شهد مجهودات كبيرة

وأضاف نصري في تصريحات لـ«الوطن» أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد مجهودات كبيرة جدا من جميع المؤسسات سواء الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني، التي كان له دور فعال بشكل كبير جدا، حتى أنها شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا ما يراه المجتمع الدولي بالفعل، ولقت كل الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة استحسان كبير من المجلس الدولي، مضيفا أن الدولة المصرية تعمل حاليا على كل التوصيات التي أصدرها العرض الدوري الشامل، ووضع آليات لمتابعة هذه التوصيات، الأمر الذي كان يمثل مشكلة كبيرة فيما مضى، لأنه دائما ما كان يوجد توصيات واستراتيجيات دون أن يكون هناك آلية واضحة للمتابعة، وهذا الذي تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، واسحدثته الدولة المصرية والجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملف.