أحمد عمر هاشم: النبي محمد طبق بحق حقوق الإنسان

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن أعز ذكرى نسعد ونعتز بها هي ميلاد أطهر من مشى على الأرض، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة الله للعالمين، لافتا إلى أن الناس قبله كانوا في حيرة وكروب وحروب، حتى جاء فجمع الناس من شتات.

احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «كانت الناس قبل طه حيارى.. يبطش القادرون بالغير ظلما ويضيعون بهجة ووقارا.. ولأدنى الأمور قامت حروب مهلكات مخربات ديارا.. فإذا النبي طالع في الدياج ما رآه الظلام حتى توارى.. جاءنا المصطفى بخير كتاب بدل التربة فضة ومضارا.. بدل الظلم والمطامع عدلا وأمانا والليل صار نهارا».

واستكمل: «فحين تشرق علينا ذكرى ميلاد أطهر من مشى على الأرض، علينا أن نتذكر عظمة أخلاقه التي أبلغنا عن الله سبحانه في كتابه العزيز، فقد أقام العدالة وحقق بحق حقوق الإنسان».

وتُقدّمُ «قناة الناس» احتفالا خاصا اليوم الأربعاء، بالمولد النبوي الشريف، بدأ من الساعة الواحدة ظهرا، عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

القناة تستعرض المولد النبوى

وتقدم القناة باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، تستعرضُ القناة فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية.