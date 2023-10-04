وزير البترول: نسعى لتوسيع أعمالنا في الأردن.. وندعم الجانب اللبناني

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول «أدبيك 2023»، ومنهم الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية، والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني.

كما عقد الوزير، عددا من اللقاءات مع العديد من رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في القطاع، ومنهم سيدرك كريمرز نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل للغاز الطبيعي المسال، وسونج يو الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنيرجي، وجون أرديل نائب رئيس شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف، وزوبين بامجي، مدير مبادرة الحد من انبعاثات غاز الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي، ولورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وجيف ميلر الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، وأوليفيه لوبوش، الرئيس التنفيذي لشركة إس إل بي.

توسع الشركات البترولية المصرية العاملة في الأردن

وخلال لقاءه الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، ناقش الملا عددا من موضوعات التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز والتعدين، وفرص توسيع وزيادة التعاون، ومنه توسع الشركات البترولية المصرية العاملة في الأردن في تقديم خدماتها للسوق والصناعة الأردنية في ظل تنامي العلاقات والأعمال والتعاون المتكامل بين الجانبين سواء فيما يخص مشروعات الغاز الطبيعي أو مشروعات التعدين وبناء وصقل قدرات الكوادر الأردنية.

دعم الجانب اللبناني في بناء الخبرات والقدرات في مجال صناعة البترول

وأكد الملا دعم الجانب اللبناني في بناء الخبرات والقدرات في مجال صناعة البترول والغاز وتجهيزه لطرح مناطق جديدة للبحث واستكشاف البترول والغاز في ظل الجهود اللبنانية للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بعد نجاحها في ترسيم الحدود.