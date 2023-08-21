بالأسماء.. «الملا» يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رؤساء ونواب وعضوا منتدبا لشركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع الوظيفية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، إذ تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت التالي:

حركة تنقلات بالشركات

- المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، الصفحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول.

- المهندس محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير نائباً لرئيس الشركة للتخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

- المهندس محمد علي محمد عبادي نائباً لرئيس الشركة لتحول الطاقة والاستدامة بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس).

- المهندس محمد عبد المنعم صالح نصر نائباً لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

- المهندس وائل محمد محمد رزق عيش رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير الصفحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول البترول.

- الكيمائي صلاح جابر رزق بهنسي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

- المهندس خالد إبراهيم محمد حسن رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة صان مصر) .

- المهندس إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع رئيساً لمجلس الإدارة والعضو و للبخاريات بقطاع البترول المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) .

- المهندس سيد الراوي محمود عبد الله رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك).

- المهندس أحمد محمود محمد السيد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

- المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا).

- الكيمائي هشام رياض حسين سليمان رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة رئيسا لمجلس الإدارة وال المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو).

- المهندس هشام عبد الحميد لبيب البكل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب).

- المهندس محمد عبد الرازق محمد السعداوي عضوا منتدبا لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت نواب ومديري عموم للشئون الإدارية ومديراً عاماً للموارد البشرية بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم

شركات قطاع البترول

- المحاسب خالد أحمد عبد العزيز متولى نائباً لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بقطاع البترول

- محمد عبد المعز الشعراوي محمد نصار مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة بدر الدين للبترول.

- محمد مصطفى محمد سيد مديراً عاماً للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.

- ساره محمد سعيد زعلوك مديراً عاماً للموارد البشرية بشركة مصر للصيانة صان مصر.

- محمد ممدوح محمد رشاد عزمي مديراً عاماً للشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بتروسبورت).