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حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:06 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
برج الدلو

برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو، بأنهم أصدقاء جيدين، كما أنهم لطفاء مع الآخرين، ويمتلكون حس الفكاهة، ولكن التوتر من أبسط الأمور وعدم التركيز، صفتان تلازمان مواليد هذه البرج.

كما أن مواليد برج الدلو لديهم قدرة على التسامح والعفو، وعلى المستوى المهني فهم يميلون إلى الأعمال الحرة، ولا يحبون الأعمال الخاصة التي تجعلهم يقعون تحت طائلة أحد.

وتوضح «الوطن» فى السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-10-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-10-2023 على الصعيد المهنى

وفقا لحظك اليوم على الصعيد المهني، فإنه يساعدك على القيام بخيارات مناسبة، فانتهز الفرصة.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 5-10-2023 على الصعيد العاطفى

وفقا لحظك اليوم على الصعيد العاطفي، تستطيع اليوم التعبير عن مشاعرك بسهولة، كما تنجح في التواصل مع شريك حياتك وتجربة أشياء جديدة.

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