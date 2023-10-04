يتميز مولود برج القوس بأنه يمتلك قدرة عجيبة على إقناع من حوله بسهولة شديدة، ولديه ثقة بنفسه بشكل كبير، بالإضافة إلى عشقه للضحك والفكاهة، ويتمتع بنظرته الفلسفية في كل ما يحيط به، ويملك ذكاء نادرًا يجعله قادرًا على التصرف في بعض المواقف الصعبة.

وتقدم الوطن عبر السطور التالية حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4-10-2023 مهنيًا وعاطفيًا، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4-10-2023 مهنيًا

ينصحك الخبراء على الصعيد المهني قائلين إذا وجدت فرصة للعمل في مكان جديد فلا تتردد، ولكن في حالة كان سيحقق لك المزيد من النجاح والتفوق، والحصول على المكاسب المالية التي تحتاج إليها لتصل إلى مكانة مرموقة.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 4-10-2023 عاطفيًا

وأما على الصعيد العاطفي فينصحوك بألا تتجادل مع شريك الحياة، واستمسك بالصبر عليه، ولا تجعل أي خلاف بسيط يعكر صفو الحياة بينكما، بل أعقل من ذلك، وتجنب تدخلات غير المعنيين بالأمر.