هشام الحلبي: لم يوافق أحدا على بيع السلاح لنا بعد 67.. لكننا انتصرنا في أكتوبر

قال اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ الجانب الإسرائيلي في حرب أكتوبر لديه قوات جوية قوية يعتمد عليها بشكل كبير ويحدثها باستمرار، وكان لديه طائرات الجيش الثالث أحدث أنواع الطائرات في عام 1973، إذ أن هذا النوع من الطائرات بها رادار متقدم وصواريخ ردارية وصواريخ حرارية.

الصواريخ الحرارية تتبع العادم والصواريخ الردارية

وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ الصواريخ الحرارية تتبع العادم والصواريخ الردارية تعتمد على وجود رادار في الطائرة من أجل استهداف طائرة العدو بأسلوب معين.

الجانب الإسرائيلي اعتقد أن له الذراع الطولي وضرب أهدافا مدنية داخل مصر

وتابع: «الجانب الإسرائيلي اعتقد أن له الذراع الطولى وضرب أهدافا مدنية داخل مصر أثناء حرب الاستنزاف مثل مدرسة بحر البقر ومصانع أبو زعبل وأهداف في المعادي، وكان هذا الأمر مشكلة فقد كان لدينا طائرات الجيلين الأول والثاني، ولم يكن أحد يرضى أن يبيع السلاح لنا بعدما خسرنا في حرب 1967 لكننا نجحنا في النهوض والانتصار خلال حرب أكتوبر».