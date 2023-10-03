لواء طيار هشام الحلبي: الأمن القومي يشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن مفهوم الأمن القومي ظل لزمن طويل يقوم على أن البعد العسكري هو الأساس، لكن مؤخرا طرأ عليه العديد من المجالات وباكتمالها يتحقق، مثل البعد السياسي، سواء الداخلي أو الخارجي، وكذلك الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والبيئي.

الحلبي: أهمية تحقيق الأمن القومي لكافة المجالات

وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة» للإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ قدرة الدولة على تحقيق أمنها في كافة المجالات وتحت مختلف الظروف أمر في غاية الأهمية، مثل أن يطرأ عليها ظروف ومستجدات سواء داخل الدولة أو الإقليم بكل دوائره، أو حتى ظروف عالمية، وألا تؤثر على بقائها وعلى هذه المجالات بالسلب.

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية، أنَّ مصر نجحت في تحقيق واستقرار الأمن القومي ليس في الداخل فقط، بل للمنطقة ككل، لافتا إلى أنه لأول مرة يحدث تأثر شديد في كيانات الدولة من الداخل وشرائح السكان المختلفة وفي دوائر الأمن القومي على اختلاف أنواعها، مثل محاولة التأثير على أمن مصر القومي وضرب الشرائح ببعضها وتلقي تهديدات من الغرب ووضع ليبيا ومحاولة الضغط على غزة وحتى السودان وامتداد مصر الجنوبي، وشمال شرق المتوسط.