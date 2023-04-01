اللواء هشام الحلبي: الجيش اتبع أفضل خطط الدفاع في العالم بحرب أكتوبر

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إنّ اقتحامات القوات المسلحة في حرب العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر كسرا نظرية الأمن الإسرائيلية إذ وقف العالم كله بانبهار بما في ذلك إسرائيل، موضحًا: «نظرية الخطوط الدفاعية التي اتبعتها إسرائيل كانت صحيحة وقديمة، ولكن جرى اقتحامهم في 6 ساعات».

الحلبي: الاقتحامات المصرية تُدرس في الأكاديميات العسكرية الأجنبية

وأضاف «الحلبي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «الاقتحامات المصرية تُدرس في الأكاديميات العسكرية الأجنبية أنها الحالة المثالية لقوات مسلحة قليلة الإمكانيات حققت أهدافا على قوات مسلحة أعلى منها بكثير في الإمكانيات».

وتابع مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا: «عرض القناة حوالي 200 متر، وبالتالي فإن أي تجهيزات بالنسبة لي كقوات مسلحة مصرية تكون مكشوفة للعدو، وهو ما يجعل لديه استعدادا عاليا جدا، فتم عمل خطة خداع من أفضل خطط الخداع في العالم حتى الآن على المستوى الاستراتيجي والوزارات والقوات المسلحة، هذه الخطة تضمنت عددًا كبيرًا من الخطط، فقد كانت خطة متكاملة ضخمة جدًا، وسافر ضباط لأداء العمرة والحج، كما زار بعض القادة دولًا شقيقة وصديقة، وعلى مستوى الجبهة نفسها لعب بعض الجنود الكرة وأقاموا هناك بشكل مريح وكان ذلك ينشر في الجرائد المحلية».