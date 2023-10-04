«الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع «اقتصادية قناة السويس»

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، لبحث أوجه التعاون المشترك، وجاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير محمد صلاح، اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وكل الحضور ، مشيدًا بما تشهده المنطقة الاقتصادية من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها، كما أشاد بمساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي للدولة.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربي باستعراض الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتاً إلى أن سياسة العمل داخل الوزارة تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، كما أكد استعداد الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير كل إمكاناتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما لها من عائد اقتصادي كبير للدولة.

من جانبه أشاد المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالمجهود الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال المشاركة الفعالة والواضحة في المشروعات التنموية التي تتم بالدولة.

كما أكد سعيه خلال الفترة المقبلة، لجذب المزيد من الشراكات والاستثمارات للإنتاج الحربي باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الصناعية، مشيداً بالإمكانات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي، والتزامها بنهو المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وفي التوقيتات المحددة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، إلى جانب جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، بأنه في نهاية اللقاء جرى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بدقة والعمل على سرعة تفعيلها.