وزير الإنتاج الحربي: ننفذ أول محطة لتحويل المخلفات إلى كهرباء في الجيزة

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز-، وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ الاجتماع يهدف لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية، والتي تقع بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنّ المشروع يستهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن في يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات في الساعة من خلال تحالف رينيرجي جروب بارتنرز المكون من «الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة».

وأكد أنّ المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير على المواطنين والاقتصاد القومي، لافتا إلى حرصه على المتابعة الدقيقة لتنفيذ تحالف رينيرجي جروب بارتنرز لأعمال المشروع في إطار المخطط الزمني الموضوع، كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

واستعرض روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت، الموقف التنفيذي لإجراءات بدء تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مشيدًا بمساعي الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والمتجددة ودمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، معربًا عن تقديره لجهود الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

بدوره، أشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى حرص الوزارة على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.