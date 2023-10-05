حظك اليوم برج الثور الخميس 5-10-2023 مهنيا وعاطفيا

كواكب داعمة عدة تؤثر على توقعات وحظك اليوم برج الثور الخميس 5 أكتوبر وفقا لتوقعات الخبراء، حيث أنّ كوكب الزهرة المعروف بالجمال يسبب حالة من السحر والجاذبية حتى نهاية الشهر الجاري.

ورغم ما سبق، فيجب مولود برج الثور الابتعاد عن التبذير، إذ أنّ الأمر بحاجة إلى مراجعة القرارات الشرائية والحذر حول أي قرار بيع أو شراء طوال الشهر.

ويستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم برج الثور الخميس 5-10-2023 على صعيد الحياة العاطفية والحياة العملية في التقرير التالي، وفقا لما جاء بالموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

سوف تستمتع اليوم في مكان عملك حيث يسوده جو من الألفة أكثر من أي وقت سابق، وقد تجد حماسة جديدة تسود جو العمل لديك اليوم، كما أنك تتلقى الدعم النشط من زملائك لإتمام المسؤوليات الخاصة بك.

كما يطالبك الفلك بالعمل في سرية وكتمان، والتواضع والبعد عن الفخر بالإنجازات، وخلال الفترات المقبلة، هناك فرص لإجراء مقابلات مهمة وقدرة على التخطيط والتنمية والحصول على دعم ومساندة من قبل رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

اليوم مثالي لتصحيح أي مشاكل نشأت مؤخرا في علاقتك مع الحبيب، ولكن لابد من أن تتخذ أنت الخطوة الأول وتضع كبريائك جانبا وتأخذ الأمور ببساطة أكثر، فشريكك سينتظر منك ذلك، وتجنب العناد معه من أجل العلاقة.

حظك اليوم برج الثور صحيا

وصحيا، فأنت لديك معاناة من التهاب الجيوب الأنفية بسبب إهمالك، فلابد من أن تتوخى الحذر لصحتك، كما أن مشاكل الأرق ترهقك في هذه الأيام، ولذلك فعليك التخلى عن تناول الكافيين قبل التوجه للنوم.