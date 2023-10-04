المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر يجري الكشف الطبي قبل الترشح للانتخابات

وصل المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح الرئاسي المحتمل، إلى مستشفى معهد ناصر، قبل قليل، لإجراء الكشف الطبي الخاص بترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكان المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، موجودا مع أعضاء حملته الانتخابية في مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة، للاطمئنان على عملية تحرير توكيلات المواطنين للمرشحين بمنتهى اليسر.

ومن المنتظر أن يتقدم المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بأوراقه الرسمية للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، مع فتح باب التقدم غدا الخميس.