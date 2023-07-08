حزب الشعب الجمهوري يقرر ترشيح حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024

صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، بأن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري انعقدت اليوم، وتوافقت فيما بينها بشأن مرشح الحزب الرئاسي لانتخابات الرئاسة 2024، إذ قرر الحزب تكليف حازم محمد سليمان عمر رئيس الحزب ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

اجتماع الأمانة الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري

وقال بيان صادر عن الحزب، إنه تم اعتماد محضر الأمانة العامة المؤرَخ في الخامس من يوليو من عام 2023 بنتيجة فرز الأصوات للاقتراع السري لقيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية بأغلبية الأصوات التي وافقت على الدفع بمرشح رئاسي من الحزب للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية وتفويض الهيئة العليا في اختيار المرشح.

وقررت الهيئة العليا للحزب، تكليف حازم محمد سليمان عمر، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، مرشحا حصريا عن حزب الشعب الجمهوري ومستوفيا للشروط الواردة بالمواد 141، 142بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور.

الانتخابات الرئاسية 2024

كما تقرر تشكيل أمانة خاصة مؤقتة تختص بالمتابعة والإشراف على الشؤون التنظيمية والمالية والإدارية وشئون الدعاية والتغطية الصحفية والإعلامية للحملة الانتخابية الرئاسية لمرشح الحزب الرئاسي، وإخطار لجنة الأحزاب السياسية بما انتهت إليه الهيئة العليا من قرارات في انعقادها يوم السبت الموافق الثامن من يوليو من عام 2023.

وقال الحزب إن ذلك يأتي بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية واللائحة الداخلية للحزب.