حازم عمر يحصل على 44 تأييدا بمجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

قالت مصادر بحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، إنه حصل على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، للترشح للانتخابات الرئاسية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المرشح المحتمل، سيستكمل إجراءات الترشح، خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، على أن يكون تصويت المصريين في الخارج لمدة 3 أيام، هي 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، بينما يتم التصويت داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.