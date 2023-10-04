«الوطنية للتدريب» تنظم ندوة تعريفية لبرنامج المرأة تقود بمطروح

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع محافظة مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» الذي تنظمه الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 الى 50 عاما، العاملات بالقطاعين العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية.

وشارك بالحضور اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة والنائبة سحر عيد والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية وعدد من السيدات بمحافظة مطروح.

اهتمام القيادة السياسية بالمرأة

ورحب محافظ مطروح بتنظيم برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية، الذي يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه في المجتمع امتدادا لتاريخ الكفاح الطويل للمرأة المصرية في بناء الإنسان والوطن والمشاركة في جهود التنمية كنصف المجتمع دون تمييز سواء داخل الجهاز التنفيذي أو المجتمع المدني أو دورها الشعبي والحزبي مع ما منحته القوانين والدستور المصري من حقوق للمرأة، والذي أثبتت فيه العديد من العناصر النسائية مدى الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار وتولي المسؤولية، مع التأكيد على دعم دور المرأة في كافة الأجهزة بمطروح مع تولي العديد منهن للقيادة في عدة مجالات إيمانا بدورهن المهم، والاهتمام بالمرأة البدوية وتدعيم دورها ورفع مستواها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأشادت محافظة مطروح في بيان لها بالحراك المشهود للأكاديمية الوطنية للتدريب كصرح كبير على جميع الأصعدة بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية كمنبر للتعليم والتدريب والتأهيل على مستوى علمي وبالتعاون مع جهات تدريبية وتعليمية عالمية لتخريج كوادر شابة من الجنسيين في العمل السياسي والإداري، واستطاعت بتميزها تقلد مراكز قيادية عليا في العديد من الجهات على مستوى الجمهورية، بفضل ما تقدمه الأكاديمية منذ إنشائها في عام 2017 من برامج تدريبيي لإعادة بناء وصياغة شخصية وتأهيل نفسي بهدف إعداد قيادات متميزة قادرة على اتخاذ القرارات ومواكبة تطورات العصر وظروف المجتمع المحيط.

تدريب المرأة على المهارات

وأكد اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج المرأة تقود لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف، وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفّزًا فكريًا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية؛ إذ تعمل الأكاديمية على خلق كتلة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.