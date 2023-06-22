توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول العربية

شهد اليوم، مقر جامعة الدول العربية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول العربية، ووقع المذكرة عن الأكاديمية الدكتور حسام مطاوع مستشار عام الأكاديمية، وعن جامعة الدول العربية الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والتكنولوجي من أجل دعم جهود الطرفين في تنسيق التقدم الإقليمي العربي والأفريقي نحو تحقيق أهداف التنمية من خلال التدريب وبناء وتنمية القدرات.