محمود حميدة: صناعة السينما أثقل من الفضاء (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للفنان محمود حميدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد له، يتحدث خلاله عن السينما وخبراته في هذا المجال على مدار سنوات عديدة.

وتحت شعار «تأملات حول صناعة السينما»، يطرح الفنان محمود حميدة سلسلة من الفيديوهات التي يتحدث فيها عن علاقته الممتدة بهذا المجال، ورأيه في الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

محمود حميدة يتحدث عن صناعة السينما

وقال الفنان محمود حميدة، إن صناعة السينما أثقل من صناعة الفضاء، واصفا السينما بأنها سلاح فتاك، وهي الوحيدة القادرة على اختراق الآخر دون مقاومة.

وتطرق الفنان محمود حميدة في الفيديو إلى إبداء رأيه في مصطلح «القوى الناعمة»، معلنا اعتراضه على هذا الوصف الذي يحمل في طياته احتقارا لهذه المهنة، وهو لفظ يصلح لمهن أخرى منها الحديد والصلب على سبيل المثال.

محمود حميدة يتحدث عن السينما

وأشار محمود حميدة إلى أن القوة لفظ تلزمه الشراسة لكن السينما أشرس قوة مسالمة تخترق الآخر في سلام، واستشهد بتأثير الأفلام العالمية التي قدمت قصة إطلاق القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي.

وأوضح أن المخرج والممثل الذي يقدم عملا عن هذا الحدث، اسمه وتأثيره محفور في ذاكرة المشاهد أكثر من صانع القنبلة في حد ذاته ما يبرز تأثير صناعة السينما القوي.