رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمود حميدة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: يوسف شاهين كان يتعلم حتى وفاته

كتب:

محمود الرفاعى
01:48 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
ندوة يوسف شاهين في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ندوة يوسف شاهين في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تحدث الفنان محمود حميدة، عن مسيرته مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، خلال ندوة «كيف يرى الشباب أفلام يوسف شاهين؟»، ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وقال «حميدة»، إن افضل ما يميز «شاهين» أنه كان المعلم الذي ظل يتعلم حتى وفاته، هو لا يعلّم الآخرين فقط، بل كان يهتم بكل ما يدور حوله وكانت لديه الرغبة في تعلم كل جديد.

ندوة عن يوسف شاهين بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

يحضر الندوة عدد من تلاميذ المخرج يوسف شاهين، أبرزهم حسين فهمي ومحمود حميدة وصفية العمري وهاني سلامة وأحمد وفيق، ويديرها الناقد خالد محمود.

انطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وانطلق مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، وجرى تكريم هاني سلامة وسولاف فواخرجي واسم المخرج الراحل يوسف شاهين.

اقرأ المزيد:

عرض أفلام فرنسية وهندية ومصرية في مهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم

هاني سلامة عن تكريم مهرجان الغردقة لسينما الشباب: «مهم في حياة أي فنان»

نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

حسين فهمي يصل مقر مهرجان الغردقة لسينما الشباب

انطلاق فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب اليوم

ميرنا وليد وابنتها تقدمان حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق البوستر الدعائي لدورته الأولى
بقلم محمود الرفاعى