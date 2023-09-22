محمود حميدة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: يوسف شاهين كان يتعلم حتى وفاته

تحدث الفنان محمود حميدة، عن مسيرته مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، خلال ندوة «كيف يرى الشباب أفلام يوسف شاهين؟»، ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وقال «حميدة»، إن افضل ما يميز «شاهين» أنه كان المعلم الذي ظل يتعلم حتى وفاته، هو لا يعلّم الآخرين فقط، بل كان يهتم بكل ما يدور حوله وكانت لديه الرغبة في تعلم كل جديد.

ندوة عن يوسف شاهين بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

يحضر الندوة عدد من تلاميذ المخرج يوسف شاهين، أبرزهم حسين فهمي ومحمود حميدة وصفية العمري وهاني سلامة وأحمد وفيق، ويديرها الناقد خالد محمود.

انطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وانطلق مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، وجرى تكريم هاني سلامة وسولاف فواخرجي واسم المخرج الراحل يوسف شاهين.