إنجازات 10 سنوات.. إنشاء 14 منطقة لوجستية وتجارية في 10 محافظات

تستهدف الدولة المصرية من مشروع التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية، تقوية البنية التحتية للتجارة الداخلية، والتي عانت من ضعف ما قبل عام 2014، حيث جرى وضع خطة استراتيجية لإنشاء 14 منطقة لوجستية وتجارية بمحافظات «الغربية – البحيرة – الشرقية – قنا – المنصورة – الأقصر – الفيوم – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ».

إنشاء المناطق اللوجيستية

ورصد كتاب «حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات»، ما تم من خدمات في مختلف أنحاء الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 33.5 مليار جنيه بمشاركة القطاع الخاص لتقليل حلقات التداول وتحقيق التوزيع العادل لإتاحة السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وسعر مناسب.

وأشار كتاب حكاية وطن، إلى أنّ عدد المناطق اللوجيستية الجاري تنفيذها في 10 محافظات تبلغ 14 منطقة، وحجم الاستثمارات بالشراكة مع القطاع يبلغ 33.5 مليار جنيه، وبلغ عدد فرص العمل المباشرة 61 ألفا و235 فرصة عمل، وعدد فرص العمل غير المباشرة 183 ألفا و705 فرص عمل.