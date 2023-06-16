اقرأ غدا في عدد «الوطن».. المناطق اللوجيستية بوابات التجارة العالمية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

السيسي يتفقد عددا من الطرق والمحاور بالقاهرة

تضم أماكن لتخزين السلع وضمان سلامة وصولها للمستهلك

المناطق اللوجيستية.. بوابات التجارة العالمية

خطط لإنشاء 60 منطقة «محورية وإقليمية» و1895 منفذاً تجارياً حتى 2030.. وزيادة الاستثمارات فى قطاع النقل والتخزين بنسبة 265.7%

«التعليم»: نتيجة الدبلومات.. الأسبوع الأول من يوليو

منطقة لـ«التموين» فى 11 محافظة لإنهاء أزمة سلاسل الإمداد

والمنطقة الواحدة توفر 20 ألف فرصة عمل.. و«طنطا» أكبر مركز تجارى بالمحافظات.. وخبراء: تدعم التجارة بفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات

طلاب الثانوية العامة يؤدون «اللغة العربية» غدا

والأسئلة 85% «اختيار من متعدد».. و15% «مقالية»

«الجزار»: مصر رائدة فى المجال.. وقناة السويس تمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة فى التجارة الدولية

«عوض الله»: تمثل حجر الزاوية فى تخفيض أسعار المنتجات وتوطين الصناعة وتجذب الاستثمارات

مباحثات «مصرية - روسية» للتعاون التجارى والاقتصادى

«سمير» يشارك فى منتدى «سان بطرسبرج» ويتفقد أجنحة النشاط الصناعى والتكنولوجى المتقدم

«القطبان» وصفقات الصيف

الوعى حجر أساس الجمهورية الجديدة

إدارة الأهلى تسعى لحسم أول صفقة.. و«كولر» يتمسك بـ«عبدالمنعم».. و«الشناوى» يؤجل العروض

«أوسوريو» يرفض ضم «ياسين» للزمالك.. وجلسة مع «المثلوثى» للتجديد.. والفريق يستعد لفاركو

«فيتوريا» يستبعد 6 لاعبين من المنتخب من ودية جنوب السودان بينهم «صلاح».. و«الجدد» يترقبون

إدارة الحوار تطلق قاموس مفاهيم وتعريفات مبسطة يشمل كل قضايا المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية»

الصفحة الثانية

إدارة الحوار تطلق قاموس مفاهيم وتعريفات يشمل قضايا سياسية واقتصادية ومجتمعية

خبراء: «القاموس» يرفع درجات الفهم ويُسهم فى زيادة وعى المواطنين بكافة القضايا

«فهمى»: يفتح الباب للوصول إلى حلول للمشكلات.. وجمع بين مختلف الأحزاب والفئات.. و«سلامة»: يحتاج إلى تضافر قوى الشعب حتى يخرج بالكثير من المقترحات البنّاءة

الصفحة الثالثة

تضم أماكن للخدمات المتكاملة لتخزين السلع ومستلزمات الإنتاج وضمان سلامة وصولها للمستهلك

المناطق اللوجيستية

ركائز للتنمية وبوابات للتجارة العالمية

تطوير منظومة الشحن والنقل البحرى والبرى وتجارة الترانزيت وتطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر

التكامل مع شبكة النقل الحديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية لتوفير مقومات تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات

التوسع فى إنشاء محاور لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية

إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا لإنشاء محور لوجيستى جديد يحقق طفرة فى نقل البضائع والتجارة والربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة

إعفاءات وتسهيلات فى المناطق اللوجيستية والصناعية

الصفحة الرابعة

خطط لإنشاء 60 منطقة «محورية وإقليمية» حتى 2030

إنشاء منطقة بمساحة 82 فداناً باستثمارات 8 مليارات جنيه و80 ألف فرصة عمل فى «الغربية».. وأخرى بـ«قنا» بمساحة 15.5 فدان باستثمارات 2 مليار جنيه توفر 20 ألف فرصة عمل.. وإنشاء منطقة بمساحة 91 فداناً باستثمارات 11 ملياراً وتوفير 75 ألف فرصة عمل فى البحيرة

زيادة الاستثمارات فى قطاع النقل والتخزين بنسبة 265.7%.. والمستهدف إنشاء 1895 منفذاً حتى 2030

18 منطقة لـ«التموين» فى 11 محافظة لإنهاء أزمة «سلاسل الإمداد»

لوجيستيات الموانئ والسكة الحديد تضع مصر على طريق التجارة الدولية

«عشماوى»: المنطقة الواحدة توفر 20 ألف فرصة عمل.. و«طنطا» أكبر مركز تجارى

وضع حجر أساس أول مستودع بالسويس على مساحة 10 أفدنة الشهر المقبل

«أبوخضرة»: من أهم الركائز التى يعتمد عليها الاقتصاد القومى لتحقيق التنمية

د. هبة الجزار: قناة السويس تمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة

رئيس «إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية»: مصر من الدول الرائدة فى المجال

الصفحة الخامسة

تجهيزات بـ«اقتصادية السويس والصعيد» لإنهاء المناطق خلال 2023

مناطق بشرق بورسعيد تشمل المنطقة الصناعية الروسية.. واستثمارات فى العين السخنة بـ80 مليون دولار

إنجاز 80% من المنطقة بكفر الشيخ

و2 مليار جنيه استثمارات بمنطقة الدقهلية

خبراء: تساهم فى تحمّل مخاطر الأزمات الدولية وانعكاساتها على سلاسل التوريد

اقتصاديون: تفتح أسواقاً جديدة للمنتجات والصادرات

«جاب الله»: ضخ استثمارات فى قطاع «اللوجيستيات» يخفض تكلفة المنتج 20%

«يونس»: تعمل على إحياء وتشغيل وإثراء عملية النقل.. و«صالح»: 60% من البضائع تُنقل بحراً

«شعيب»: حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع تجارة الترانزيت

المناطق اللوجيستية تساهم فى تنمية الصادرات

«عوض الله»: تخلق مصادر تمويلية للاستثمار الأجنبى وتجذبه بنسبة 98%

وكيل «صناعة النواب»: «اللوجيستية» حجر الزاوية فى تخفيض الأسعار وتوطين الصناعة

الصفحة السادسة

«التنمية المحلية»: 77% معدل إنجاز «حياة كريمة» فى الغربية

الوزارة: تنفيذ مشروعات خدمية بقرية وادى النقرة بينها تجديد شبكات مياه الشرب بـ100%.. و«آمنة»: الشبكة الوطنية للطوارئ تدعم التنمية المستدامة

«الجزار»: هناك إقبال شديد على «العاشر من رمضان» من المستثمرين والمواطنين الراغبين فى السكن

إطلاق تطبيق إلكترونى لمبادرة «جلطات القلب الحادة»

وزير الصحة: سيتم ربطه بالغرفة المركزية للرعايات.. واستقبلنا 2553 حالة حتى الآن

«الفاو»: 160 مليون طفل يعملون فى الزراعة حول العالم

منظمة الأغذية والزراعة: أزمة انعدام الأمن الغذائى العالمى أهم أسباب تفاقم الظاهرة بالريف

الصفحة السابعة

د. يسرى الشرقاوى فى حواره لـ«الوطن»: الصادرات بلا أب شرعى.. ولا بد من إنشاء الهيئة العليا للصادرات لتحقيق حلم 100 مليار وإعادة هيكلة قطاعات التصدير

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: 2٫3 مليار دولار حجم الاستيراد من أفريقيا.. و200 مليون دولار حجم «الصادرات الزراعية»

11.2 مليار دولار استثمارات متبادلة بين مصر وأفريقيا.. و900 مليون دولار

حجم الصادرات بين مصر والسودان.. ولدينا 11 مزرعة بالدول الأفريقية

الصفحة الثامنة

فرصة جديدة

«فيتوريا» يستبعد 6 لاعبين من قائمة المنتخب قبل ودية جنوب السودان.. الوجوه الشابة تترقب.. و«تريزيجيه»: علينا أن نكمل الطريق

لا للرحيل.. رحلة المصير

«كولر» يتمسك بـ«عبدالمنعم» و«الشناوى» يؤجل البت فى العروض

المنتخب الأولمبى «كامل العدد» فى مهمة أفريقية

«أوسوريو» يرفض ضم «ياسين» للزمالك.. وجلسة مع «المثلوثى» للتجديد.. والنادى ينتظر حصته من بيع مصطفى محمد لـ«نانت»