مخاوف في فرنسا بسبب حشرة البق.. تعرف على علامات وجوده بالمنزل

حالة من الذعر الشديد سيطرت على المواطنين في فرنسا، وذلك عقب انتشار حشرة البق على نطاق واسع، ولم يتوقف خطر حشرة البق على المنازل، بل غزت دور السينما ومحطات القطارات والمترو، لتقتحم ما يقرب من 1.5 مليون منزل في العاصمة باريس.

وتتكاتف الخبراء مع الدولة للوصول لحل للحد من الحشرة والوقاية منها، إذ تعد من الحشرات الخطيرة والمزعجة، خاصة إنها سريعة الانتشار.

علامات وجود البق في منزلك

وأوضح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة: «هناك أسباب كتير لانتشار حشرة البق في فرنسا، ولها ظروف محددة».

وعن العلامات التي تؤكد وجود حشرة بق الفراش، في منزلك، أكد الدكتور أحمد رزق، لـ«الوطن» أن وجود البق في المنزل له العديد من العلامات، على رأسها وجود علامات في الجسم تشير للتعرض للدغات البق الذي يمص الدماء: «أنثى البق تمص أكتر من 5 أضعاف حجما من دم الإنسان، لأنها بتتغذى على الدم ده عشان تقدر تضع بيضها بالآلاف».

وعن أكثر العلامات، التي تشير لوجود حشرة البق في منزلك هو وجود علامات داكنة على المراتب والأقمشة: «البق بيسيب علامات داكنة مكانة، غير وجود البيض بتاعه وهو أبيض له ملمس ناعم، فضلًا عن الرائحة الكريهة اللي بيسببها البق».

متابعًا: «لازم ست البيت تدور في المراتب، والسراير خاصة بين الزوايا والشقوق لأن دي أماكن تجمعها»

علامات تؤكد إصابتك بأضرار حشرة البق

وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أوضح لـ «هن»، أن لحشرة البق بروتين يؤدي إلى حدوث تحسس شديد عند بعض الأفراد عند لدغها لأجسادهم، والمسبب لعدة أعراض تحسسية على رأسها:

سيلان

صداع

حساسية الصدر

أزمات الربو

كحة بالصدر

حساسية جلدية

حساسية الأنف

الجيوب الأنفية

زكام

عطس

حكة أنفية

اكزيما

حكة جلدية

احمرار بالجلد

حساسية بالعين