على متنها 77 سائحا.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية «SH.DIANA»

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي التابع لها، السفينة SH DIANA قادمة من ميناء ليماسول في قبرص، على متنها 77 سائحا و108من طاقم السفينة، وبدأ تنظيم رحلات داخلية في اليوم الأول للسائحين بداخل مدينة بورسعيد.

وأوضح بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن اليوم التالي سيتوجه السائحين إلى القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء الخميس، مستكملة رحلتها البحرية إلى شرم الشيخ.

نشاط في حركة السفن السياحية

يذكر أن ميناء بورسعيد السياحي يشهد نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن السياحية خلال الأيام الماضية، حيث استقبل اليخت السياحي GENESIS وعلى متنه 20 راكبا، والسفينة السياحية NAUTTICA وعلى متنها أكثر من ألف راكب مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

معلومات عن السفينة السياحية

وأشارت المنطقة الاقتصادية إلى أن الجهود المبذولة، تأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية، بضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت والسفن السياحية، ضمن برنامَج متكامل لموسم الرحلات البحرية، بهدف استقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.