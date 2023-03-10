مرض غامض يصيب أكثر من 300 شخص على متن سفينة سياحية أمريكية

أصاب مرض غامض أكثر من 300 شخص من الركاب وأفراد الطاقم الذين علي متن إحدى السفن السياحية الأمريكية، وسرعان ما استدعى حالة من الاستنفار وطلب السلطات الصحية لمعرفة أسباب وتحديد خطورته، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

إصابة 10% من ركاب السفينة

وكانت السفينة السياحية «برنسيس كروز» في رحلة من تكساس بالولايات المتحدة إلى المكسيك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 مارس الجاري، وتحمل 2881 راكبا وأصيب نحو 10% من الركاب بما يعادل «284 شخصا».

وأعلن مركز السيطرة علي الأمراض والوقاية، إصابة نحو 34 شخصا من بين أعضاء الطاقم البالغ عددهم 1159 شخصاً بما يعادل 3% من الأعضاء.

أعراض المرض الغامض

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن تحقيقات مركز السيطرة علي الأمراض، أنه عند تفشي المرض أصدر أفراد الطاقم إعلانات وإخطارات بالمرض وزيادة أعد المرضي علي متن السفينة، مشيرة إلى أن أعراض المرض الغامض هو القئ والإسهال.

من جهته، تحدث المتحدث باسم السفينة، أن المرض كان على الأرجح سببه فيروس شديد العدوى، وغالبا ما يطلق عليه اسم فيروس السفن السياحية، وقام أفرد الطاقم بعمليات التنظيف والتعقيم، بالإضافة إلى أنهم قاموا بجمع عينات من بعض الضيوف المرضى لإرسالها إلى المختبرات الطبية من أجل معرفة نوع المرض.

ونوه المتحدث باسم الرحلة، إلى أن أفراد الطاقم نقلوا المصابين إلى غرف لعزلهم عن باقي الأشخاص، في محاولة للحد من تفشي المرض.