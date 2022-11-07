عاجل.. الإسكندرية تستقبل سفينة سياحية ترفع علم مالطا

استقبلت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، السفينة السياحية «Mein Schiff 5»، التي ترفع علم مالطا القادمة من ميناء انطاليا في تركيا، التي تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن البرنامج المتكامل لعام 2022 الممتد حتى شهر ديسمبر المقبل والذي يضم 30 رحلة سياحية لاستقطاب السفن السياحية إلى مدينة الإسكندرية.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المسئولة، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لزوار المدينة، وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها وبما يتناسب مع المكانة العريقة لعروس البحر الأبيض المتوسط في أذهانهم.

تنسيق الجهات التنفيذية للاهتمام بالسياحة في الإسكندرية

وأكد المحافظ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفن السياحية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات للظهور بالشكل اللائق، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وميناء الإسكندرية بقيادة اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة الميناء.

توفير احتياجات زوار الإسكندرية

كما كلف شيرين مصطفي مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير كل ما يلزم لتأمين وتوفير احتياجات زوار الإسكندرية واستقبالهم بالشكل اللائق وتسهيل تحركهم إلى المناطق الأثرية والسياحية بالمدينة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تجول السائحين بالمدينة وزيارة معالمها والاستمتاع بها.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قام أعضاء الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالتعاون مع حسام غريب، مدير إدارة المراسم بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية. بتوزيع النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وتوفير كافة سبل الراحة والترفيه لضيوف المدينة، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال، ومن المقرر أن يقوم السائحين بزيارة المعالم السياحية بالإسكندرية ثم يعودون مرة أخرى لاستكمال مسار رحلتهم المقررة.